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Dr. İbrahim Arıcı'nın cansız bedenine 144 gün ulaşılamadı

Hatay'da depremde yıkılan binada cansız bedenine ulaşılamayan Dr. İbrahim Arıcı için 144 gün sonra gıyabi cenaze namazı kılındı

Dr. İbrahim Arıcı'nın cansız bedenine 144 gün ulaşılamadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Birçok kişinin akıbeti hakkında ise hiçbir haber alınamadı. Aileleri, o kişilerin cansız bedenlerine de ulaşamadı. Onlardan biri de Dr. İbrahim Arıcı...

Ailesi, Dr. İbrahim Arıcı'nın sağ olma ihtimali üzerine 5 aydır umut taşıdı. Aradan geçen 144 gün boyunca hiçbir haber alınamayan, cansız bedenine de ulaşılamayan Dr. İbrahim Arıcı için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılınıp mezar yeri açıldı.

Dr. İbrahim Arıcı için Ayvalı Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve Gülnarlıların katılımıyla öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
Büyük üzüntü yaşayan ailesi, Dr. İbrahim Arıcı'nın kabrinden uzun süre ayrılamadı. 

 

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