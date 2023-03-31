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Dr. İbrahim Arıcı'nın kaybına yol açan acı ayrıntı

Hatay'daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 80 kişi ise aradan geçen 55 gündür kayıp. Aileleri, canlı veya cansız bedenlerine de ulaşamadı. Onlardan biri de Dr. İbrahim Arıcı. O gün binada olmasının acı bir ayrıntısı bulunuyor. Kızlarına daha iyi bir gelecek hazırlama adına mayısta Hatay'dan aldığı daha yüksek maaşlı işi kabul eden Dr. İbrahim Arıcı, sadece o hafta sonu ailesini görmek için Mersin'e gidemedi

Dr. İbrahim Arıcı'nın kaybına yol açan acı ayrıntı

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 50.096 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.
Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yüz binlerce bina yıkılırken yüz binlerce bina ağır hasar aldı.

 

Yıkılan binalardan biri de depremin sembolü haline gelen Hatay’daki Rönesans Rezidans oldu. Sabaha karşı meydana gelen saat 4.17’deki ilk depremde yerle bir olan binada yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
80 kişiye ise ulaşılamadı.
Ailelerinin günler süren aramalarına rağmen 80 kişiden hiçbiri hastanelerde bulunamadı.

Kayıp olan kişilerin hepsinin ayrı bir hikâyesi bulunuyor.
O kişilerden biri de Dr. İbrahim Arıcı...

Dr. İbrahim Arıcı; eşi Gonca Arıcı ve biri 9, diğeri 12 yaşında olan iki kızıyla birlikte Mersin’de yaşıyordu.
Geçtiğimiz mayıs ayında Hatay’daki bir özel hastaneden teklif aldı.
Mersin’de çalıştığı hastaneden daha yüksek maaşla aldığı teklifi, kızlarının geleceğini daha iyi hazırlama adına kabul eden Dr. İbrahim Arıcı, Hatay’a giderek işbaşı yaptı. Hatay’da çalışıp hafta sonlarını Mersin’de ailesinin yanında geçiriyordu.

Onlara daha iyi bir gelecek hazırlama adına hafta içi kızlarından ayrı kalmaya katlanan Dr. İbrahim Arıcı, cuma akşamları Mersin’e gidip pazartesi sabahları erken saatlerde Hatay’a dönüyordu.
Aslında her zaman olduğu gibi o hafta sonu da Mersin'e gidecekti ama iki nedenden dolayı Hatay'da kalmayı tercih etti.

Hava karlıydı ve otomobilinin kar lastikleri yoktu. Kötü havada yola çıkmamayı, onun yerine o hafta yoğunluktan dolayı birikmiş bir - iki işini tamamlamayı tercih ettiği için Dr. İbrahim Arıcı, mayıs ayından bu yana ilk kez o hafta sonu Mersin’e gidemedi.

Dr. İbrahim Arıcı - Gonca Arıcı
Dr. İbrahim Arıcı - Gonca Arıcı

Dr. İbrahim Arıcı, işlerini tamamladıktan sonra pazar akşamı bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Saat 23.30’da ise Rönesans Rezidans A2 Blok 8’inci kat 132 numaralı dairede olan evine geri döndü.
Sabah 4.17’de meydana gelen depremde de bina yıkıldı.

Depremden sonra 55 gün geçmesine rağmen Dr. İbrahim Arıcı’nın akıbeti belirsizliğini koruyor.
Babası Mustafa Arıcı ve eşi Gonca Arıcı, Rönesans Rezidans’ın enkazında günlerce bekledi ama Dr. İbrahim Yazıcı'nın cansız bedenine ulaşılamadı.
Bilincini kaybetmiş bir halde yaralı olma veya akli melekelerini kaybetme ihtimali nedeniyle Hatay ve çevre illerdeki hastanelerde de aranan Dr. İbrahim Arıcı’ya ulaşılamadı. Verilen kayıp ilanları da sonuçsuz kaldı.

55 gündür eşinin kendisine veya cansız bedenine ulaşmak için çaba gösteren Gonca Arıcı, Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: O gece evde olduğuna eminim. Çünkü otomobili pert olmuş bir halde binanın otoparkından çıkarıldı. Oradan ayrılmış olsa otomobili de olmazdı. Ayrıca saat 22’de eşimle konuştum. Eve döneceğini söylemişti. Arkadaşları da 23.30’da eve döndüğünü söyledi. İlk kez o hafta sonu Mersin’e gelemedi. Sahipsiz kimselerin naaşlarının defnedildiğini biliyoruz ama günlerce enkazın başında bekledik. İbrahim’in cansız bedeni çıkmadı. DNA testinin sonuçlarını bekliyoruz.

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