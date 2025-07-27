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        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!

        Bulgaristan'da çıkan orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı. Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye-Bulgaristan sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu rüzgarın taşıdığı dumanların Edirne şehir merkezine kadar ulaştığı, bu durumun birçok noktada görüş mesafesinin düşmesine ve şehir genelinde duman kokusunun hissedilmesine yol açtığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:06
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        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
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        Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yakın bölgedeki orman yangını nedeniyle oluşan duman ve is, 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı.

        AA'da yer alan habere göre Lesovo kenti yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Yangının sınırı aşarak Türkiye topraklarına ulaşmaması için Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sınır hattında hazır bekliyor.

        Geniş bir alanda devam eden yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve is, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Edirne şehir merkezine ulaştı.

        Sabah evlerinden çıkan Edirneliler, kışı aratmayan duman ve kokuyla karşılaştı. Duman nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

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        Vatandaşlardan Galip Güngör, AA muhabirine, yangın nedeniyle oluşan is kokusunu sabah erken saatlerde aldığını söyledi.

        İs kokusunu alınca uyandığını belirten Güngör, "Pencere açıktı, içeri is kokusu girdi onu fark ettim. Çocuklarıma ve eşime yanık kokusunun geldiğini söyledim. Kalkıp mutfağı kontrol ettim, pencereden dışarı baktım. Rüzgarın etkisiyle Edirne'ye gelmiş olabilir." dedi.

        Ali Barışsever de kokuyu evden çıktığı gibi fark ettiğini belirtti.

        Çarşıya geldiğinde duman ve kokuyu daha yoğun şekilde hissettiğini aktaran Barışsever, "Ülkemizde de çok fazla yangın çıkıyor. Sigara izmariti ve cam şişe atmamalıyız. Cam parçalarını görürsek toplamalıyız." diye konuştu.

        "İL SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR YANGIN YOK"

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye-Bulgaristan sınır hattındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu rüzgarın taşıdığı dumanların Edirne şehir merkezine kadar ulaştığı, bu durumun birçok noktada görüş mesafesinin düşmesine ve şehir genelinde duman kokusunun hissedilmesine yol açtığı belirtildi.

        Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmamakta olup, Bulgaristan tarafında devam eden yangına müdahale eden ekiplere destek olmak üzere, Edirne Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edilmiştir. Edirne Belediyesi olarak süreci yakından takip ediyor, gerekli tüm koordinasyonu ilgili kurumlarla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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