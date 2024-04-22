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        Haberler Dünya İklim değişikliği ilerleme durumu nedir? 22 Nisan Dünya Günü: 2024 teması 'Gezegen Plastiklere Karşı' - Haberler

        22 Nisan Dünya Günü: 2024 teması 'Gezegen Plastiklere Karşı'

        Her yıl 22 Nisan'da kutlanan Dünya Günü, gezegendeki en büyük çevre protesto hareketlerinden biri. İklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla uluslararası çapta kutlanan Dünya Günü'nün bu yılki teması 'Gezegen Plastiklere Karşı'. Bu kampanyayla birlikte 2040 yılına kadar plastik üretiminde yüzde 60'lık bir azalma çağrısı yapılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:56
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        Dünya Günü nedir?
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        İlk olarak 1970 yılında ABD senatörü ve çevre aktivisti Gaylord Nelson ve Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Denis Hayes tarafından başlatılan Dünya Günü her yıl 22 Nisan'da kutlanıyor.

        O yıllarda ilk kez kutlanan Dünya Günü'nü Amerikalı sunucu Walter Cronkite, "Amerikan tarihinde eşsiz bir gün sona eriyor. Bugün ülke çapında insanlığın varlığını sürdürebilmesi için ayrılan bir gün" sözleriyle dile getirmişti.

        Google da 22 Nisan Dünya Günü kapsamında hazırladığı doodle ile iklim değişikliği konusuna dikkat çekti.

        DÜNYA GÜNÜ NEDİR? 2024 YILININ TEMASI NE?

        Dünya Günü, gezegenimize adanmış uluslararası bir gün. Çevreyi korumaya dikkat çekiyor ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor.

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        Her yıl 22 Nisan'da dünya genelinde 1 milyara yakın insan iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyi korumaya yönelik davranış değişikliği yaratmak için harekete geçiyor.

        Dünya Günü'ne katılım, tohum ekmek veya çöp toplamak gibi küçük ev veya sınıf projeleri de dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir.

        Bu yılki Dünya Günü'nün küresel teması; 'Gezegen Plastiklere Karşı'. Bu kampanya ile birlikte plastiklerin insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdide dikkat çekmek isteniyor ve 2040 yılına kadar plastik üretiminde yüzde 60'lık bir azalma hedefleniyor.

        23-29 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında dünyanın dört bir yanından hükümet yetkilileri ve STK'lar, Birleşmiş Milletler Küresel Plastik Anlaşması'nın şartlarını müzakere etmeye devam etmek için Ottawa'da toplanacak.

        Dünya Günü organizatörleri bunun yeterli olmadığını söyleyerek 2040 yılına kadar tüm plastiklerin üretiminin yüzde 60 oranında azaltılması çağrısında bulunuyor.

        DÜNYA GÜNÜ NASIL BAŞLADI?

        ABD senatörü ve çevre aktivisti Gaylord Nelson ve Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Denis Hayes tarafından başlatılan protestolara milyonlarca kişi katıldı.

        Milyonlarca insan, gezegene ve onun kaynaklarına verilen zarara karşı kitlesel protestolarla 22 Nisan 1970'te ABD'de sokaklara döküldü. Protestolarla birlikte New York'un ünlü 5. Caddesi durma noktasına geldi.

        İlk Dünya Günü kutlamasına yaklaşık 20 milyon kişi katıldı. 1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü.

        Etkinliklere her yaştan bir milyardan fazla insanın katıldığı düşünülüyor.

        BUGÜN NEDEN ÖNEMLİ?

        Dünya Günü hareketi, dünya liderlerine ve iş dünyasına büyüyen iklim krizinin tehdidine karşı dikkat çekiyor ve küresel ısınmaya karşı acil eylem çağrısında bulunuyor.

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        Bu mesaj, gün geçtikçe daha da anlamlı bir hale geliyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin son raporu, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik acil önlemler alınmadığı takdirde, dünyanın 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 3,2°C üzerinde sıcaklıklara doğru gideceğini belirtiyor.

        Bu düzeyde bir ısınmanın, gezegen ve üzerinde yaşayan insanlar da dahil olmak üzere tüm canlılar için felaket olacağı belirtiliyor.

        Diğer yandan 2023 yılı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıldı. 2024 yılında ise her ay sıcaklık rekoru kırıldı.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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