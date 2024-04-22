İlk olarak 1970 yılında ABD senatörü ve çevre aktivisti Gaylord Nelson ve Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Denis Hayes tarafından başlatılan Dünya Günü her yıl 22 Nisan'da kutlanıyor.

O yıllarda ilk kez kutlanan Dünya Günü'nü Amerikalı sunucu Walter Cronkite, "Amerikan tarihinde eşsiz bir gün sona eriyor. Bugün ülke çapında insanlığın varlığını sürdürebilmesi için ayrılan bir gün" sözleriyle dile getirmişti.

Google da 22 Nisan Dünya Günü kapsamında hazırladığı doodle ile iklim değişikliği konusuna dikkat çekti.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR? 2024 YILININ TEMASI NE? Dünya Günü, gezegenimize adanmış uluslararası bir gün. Çevreyi korumaya dikkat çekiyor ve sürdürülebilirliği teşvik ediyor. REKLAM Her yıl 22 Nisan'da dünya genelinde 1 milyara yakın insan iklim krizi konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyi korumaya yönelik davranış değişikliği yaratmak için harekete geçiyor. Dünya Günü'ne katılım, tohum ekmek veya çöp toplamak gibi küçük ev veya sınıf projeleri de dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir. Bu yılki Dünya Günü'nün küresel teması; 'Gezegen Plastiklere Karşı'. Bu kampanya ile birlikte plastiklerin insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdide dikkat çekmek isteniyor ve 2040 yılına kadar plastik üretiminde yüzde 60'lık bir azalma hedefleniyor. 23-29 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında dünyanın dört bir yanından hükümet yetkilileri ve STK'lar, Birleşmiş Milletler Küresel Plastik Anlaşması'nın şartlarını müzakere etmeye devam etmek için Ottawa'da toplanacak. Dünya Günü organizatörleri bunun yeterli olmadığını söyleyerek 2040 yılına kadar tüm plastiklerin üretiminin yüzde 60 oranında azaltılması çağrısında bulunuyor.