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Tüm dünya Mesut Özil'i konuştu!

Giriş: 13.03.2019 - 17:36 | Güncelleme:  

İngiliz devlerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Afrikalı çocukları sevindirdi

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    Kenya'nın başkenti Nairobi'de 9 Yaşındaki Lawrence Masira kardeşiyle birlikte ailesinin ineklerini otlatmak için sokaklarda gezerken Eric Njiru isimli gazeteci Lawrence'ın üzerindeki kırmızı beyaz bir tişört gördü ve arkasındaki yazı dikkatini çekti.

  • 2 Dünya Mesut Özil'i konuşuyor
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    Küçük çocuk, tişörtün sırt kısmına kendi eliyle Mesut Özil yazmış ve 10 numarasını eklemişti.

  • 3 Dünya Mesut Özil'i konuşuyor
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    Bu manzaradan çok Eric, çocuğun fotoğrafını çekerek Twitter'da paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılırken 10 binden fazla da beğeni aldı.

  • 4 Dünya Mesut Özil'i konuşuyor
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    Paylaşımdan 3 gün sonra fotoğraf Mesut Özil'in dikkatini çekti ve yıldız oyuncu çocuğun fotoğrafını çeken gazeteciyle hemen irtibata geçti.

  • 5 Dünya Mesut Özil'i konuşuyor
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    Masira ve ailesinin iletişim bilgilerini öğrenen Mesut, onlara imzalı formasını ve kramponlarını gönderdi. 

  • 6 Dünya Mesut Özil'i konuşuyor
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    Yeni formalarını giyen çocukların mutluluğu karelere yansıdı...

  • 7 Dünya Mesut Özil'i konuşuyor
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