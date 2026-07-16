Hürmüz'ü devre dışı bırakma planı: ABD'nin asıl hedefi İran değil, İran'ın en büyük kozu

Washington, İran'ın en büyük jeopolitik kozunu etkisiz hale getirecek yeni bir enerji düzeni kurmaya çalışırken; Tahran ise Hürmüz'ü yalnızca bir deniz geçidi değil, ulusal güvenliğinin ve diplomatik pazarlık gücünün temel dayanağı olarak görüyor. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da enerji koridorlarının yeniden şekilleneceği uzun soluklu bir dönemin başlangıcı olabilir.

Savaşın görünmeyen cephesi

ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarının ardından Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan güvenlik krizi, dünya enerji piyasalarının en kritik başlığı haline geldi. Karşılıklı saldırılar ilk bakışta iki ülke arasındaki askeri gerilimin devamı gibi görünse de, diplomasi çevreleri yaşananları çok daha büyük bir stratejik mücadelenin parçası olarak değerlendiriyor. Çünkü mesele artık yalnızca İran'ın nükleer programı ya da bölgesel nüfuzu değil; küresel petrol ticaretinin hangi güzergâhlardan yapılacağı sorusu haline dönüşmüş durumda.

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İmzalar atıldı, silahlar yeniden konuştu

İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından taraflar arasında tansiyonun düşmesi beklenirken, tam tersine karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Tahran'ın uğradığı altyapı zararları ve askeri kayıplar dikkate alındığında, uzmanlar bunun rastlantısal bir "ateş alışverişi" değil; kontrollü ancak sınırlı biçimde sürdürülen yeni bir çatışma evresi olduğuna dikkat çekiyor. Bu tablo, taraflar arasındaki derin güvensizliğin devam ettiğini ve diplomatik görüşmelerin geleceğinin hâlâ belirsiz olduğunu ortaya koyuyor.

Washington'ın önceliği rejim değil Hürmüz

Uluslararası güvenlik uzmanlarının dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise Washington'ın stratejisindeki değişim. Analizlere göre ABD açısından bugün öncelikli hedef ne İran'da bir rejim değişikliği ne de kapsamlı bir savaş. Asıl amaç, İran'ın onlarca yıldır elinde tuttuğu en güçlü pazarlık kartını zayıflatmak. O kartın adı ise Hürmüz Boğazı. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu dar su yolundan geçerken, İran bugüne kadar bu coğrafi avantajını hem güvenlik hem de diplomatik baskı unsuru olarak kullandı.

Enerji artık yalnızca petrol değil, güç demek

Fars Körfezi'nde petrolün keşfedildiği günden bu yana Hürmüz Boğazı, bölgedeki enerji ihracatının neredeyse vazgeçilmez geçiş noktası oldu. Ancak son askeri kriz, enerji güvenliği anlayışını kökten değiştirdi. Artık mesele sadece petrol üretmek değil; o petrolü güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırabilmek. Enerji uzmanları, geleceğin rekabetinin petrol sahalarında değil, petrolün hangi koridorlardan taşınacağı konusunda yaşanacağını belirtiyor. Bu nedenle enerji nakil hatları, askeri üsler kadar stratejik hale gelmiş durumda.

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İran neden gemilere müdahale ediyor?

Tahran ise yaşananlara tamamen farklı bir perspektiften bakıyor. İran yönetimi, Hürmüz'de uyguladığı denetimleri uluslararası hukuka aykırı bir baskı değil, kendi ulusal güvenliğinin doğal uzantısı olarak görüyor. İranlı yetkililere göre ABD ve müttefikleri, Hürmüz'de Tahran'ın çıkarlarını dikkate almadan yeni bir güvenlik düzeni oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle İran'ın zaman zaman ticari gemilere yönelik müdahaleleri, Batı'nın iddia ettiği gibi rastgele saldırılar değil; "İran'sız bir Hürmüz düzeni kurulamaz" mesajı taşıyan siyasi ve askeri uyarılar olarak değerlendiriliyor.

Alternatif koridor yarışı başladı

İşte tam bu noktada Körfez ülkeleri yıllardır rafta bekleyen enerji projelerini yeniden gündeme aldı. Suudi Arabistan, doğudaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na bağlayan Doğu-Batı Boru Hattı'nın kapasitesini artırmayı değerlendirirken; Birleşik Arap Emirlikleri, yıllar önce devreye aldığı Habshan-Fuceyra Boru Hattı sayesinde petrolünün bir bölümünü Hürmüz'e girmeden Umman Denizi'ne ulaştırabiliyor. Irak ise Türkiye ve Suriye üzerinden Akdeniz'e uzanacak yeni ihracat seçeneklerini yeniden masaya yatırıyor. Bu projelerin ortak hedefi, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak. Ancak uzmanlara göre bu koridorların hiçbiri kısa vadede Hürmüz'ün yerini alabilecek kapasiteye sahip değil.

ABD'nin yeni hesabı: İran'ı değil Hürmüz'ü çevrelemek

Washington'un son dönemde attığı adımlar yalnızca askeri operasyonlarla sınırlı değil. Diplomatik ve ekonomik girişimler de aynı stratejinin parçaları olarak değerlendiriliyor. Körfez'de yeni denizcilik rotalarının oluşturulması, enerji nakil hatlarının çeşitlendirilmesi ve Hürmüz Boğazı'na alternatif koridorların geliştirilmesi, ABD'nin İran'ın bölgedeki en önemli stratejik avantajını zaman içinde etkisiz hale getirmeyi hedeflediğine işaret ediyor. Uzmanlara göre amaç, İran'ı masaya oturtmadan önce elindeki en güçlü pazarlık kozunu zayıflatmak.

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Umman sessiz ama kritik bir kavşağa dönüştü

Bu yeni denklemde en dikkat çeken ülke ise Umman. Yıllardır İran ile Batı arasında güvenilir arabulucu rolü üstlenen Muskat yönetimi, bugün belki de tarihinin en zor diplomatik sınavlarından birini veriyor. Bölgeden gelen bilgiler, ABD'nin Umman kıyıları boyunca yeni denizcilik düzenlemeleri ve alternatif güvenli geçiş koridorları oluşturulmasına ilişkin girişimlerine Muskat'ın tamamen kapıyı kapatmadığını gösteriyor. İran açısından ise bu gelişme yalnızca teknik bir denizcilik düzenlemesi değil; Hürmüz üzerindeki stratejik etkinliğinin aşındırılması anlamına geliyor.

Tahran'ın Muskat diplomasisi hızlandı

İranlı yetkililerin son dönemde peş peşe Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretler de bu nedenle dikkat çekiyor. Diplomatik kaynaklara göre Tahran, Muskat yönetimini, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki konumunu zayıflatabilecek yeni güvenlik düzenlemelerine destek vermemesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Ancak Umman'ın manevra alanı oldukça sınırlı. Bir tarafta en yakın komşularından İran, diğer tarafta güvenlik mimarisinin temel dayanaklarından biri olan ABD bulunuyor. Muskat yönetimi, iki taraf arasında hassas bir denge politikası izlemeye çalışıyor.

Körfez ülkeleri artık tek kapıya güvenmek istemiyor

Son kriz, Körfez ülkelerinde yıllardır dile getirilen ancak ekonomik gerekçelerle ertelenen enerji projelerini yeniden hızlandırdı. Suudi Arabistan'ın doğudaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na bağlayan Doğu-Batı Boru Hattı'nın kapasitesini artırma planı, bu stratejinin en önemli ayağını oluşturuyor. Aynı zamanda Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın da bu altyapının gelecekte ortak kullanımına yönelik temaslarını sürdürmesi, enerji güvenliğinde yeni bir bölgesel yaklaşımın doğduğunu gösteriyor.

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BAE yıllar önce hazırlığını yapmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz'e bağımlılığı azaltma konusunda en erken adım atan ülkelerden biri oldu. Abu Dabi yönetimi, Habshan-Fuceyra Boru Hattı sayesinde petrolünün önemli bir bölümünü Umman Denizi kıyısındaki Fuceyra Limanı üzerinden ihraç ediyor. Kapasitesi Hürmüz'ün yerini doldurmaya yetmese de bu proje, Körfez ülkelerinin enerji ihracatını tek bir boğaza mahkûm bırakmama anlayışının ilk somut örneği olarak görülüyor.

Türkiye yeniden enerji denkleminin merkezine mi geliyor?

Alternatif güzergâh arayışlarında Türkiye'nin adı da yeniden öne çıkıyor. Irak'ın kuzeyinden Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulaşacak enerji koridorları uzun süredir gündemde bulunuyor. Ancak Suriye'deki istikrarsızlık, güvenlik sorunları ve bölgesel siyasi belirsizlikler nedeniyle bu projelerin kısa vadede hayata geçirilmesi zor görünüyor. Buna rağmen Avrupalı enerji çevreleri ve uluslararası düşünce kuruluşları, Orta Doğu ile Avrupa arasında kurulacak yeni enerji mimarisinde Türkiye'nin jeopolitik konumunun yeniden önem kazandığı değerlendirmesini yapıyor.

Enerji savaşlarının yeni adı: Koridor rekabeti

Uluslararası enerji kuruluşlarının son raporlarında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Artık devletlerin rekabeti yalnızca petrol rezervleri üzerinden değil, bu rezervlerin hangi güzergâhlardan taşınacağı üzerinden şekilleniyor. Bir ülke ne kadar büyük rezervlere sahip olursa olsun, bunları güvenli ve düşük maliyetle dünya piyasalarına ulaştıramadığı sürece stratejik üstünlüğünü koruması giderek zorlaşıyor. Bu nedenle enerji koridorları, 21. yüzyılın en kritik jeopolitik mücadele alanlarından biri haline gelmiş durumda.

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Hürmüz'ün yerini almak kolay değil

Bütün bu projelere rağmen uzmanların üzerinde uzlaştığı önemli bir gerçek var: Kısa vadede, hatta orta vadede bile Hürmüz Boğazı'nın yerini tamamen doldurabilecek bir alternatif bulunmuyor. Çünkü bugün Körfez ülkelerinden dünya pazarlarına ulaşan ham petrolün ve sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bir bölümü hâlâ bu dar su yolundan geçiyor. Yeni boru hatlarının kapasitesi ise Hürmüz'ün günlük taşıma hacminin oldukça gerisinde kalıyor. Üstelik kara üzerinden kurulacak yeni enerji koridorları hem milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor hem de taşıma maliyetlerini ciddi ölçüde artırıyor. Bu nedenle enerji piyasaları açısından Hürmüz hâlâ vazgeçilmez bir arter olmayı sürdürüyor.

Petrol ucuzlayabilir ama lojistik pahalanacak

Enerji ekonomistlerine göre alternatif güzergâhların en büyük handikabı maliyet. Deniz taşımacılığı, büyük hacimli enerji sevkiyatında hâlâ en ucuz yöntem olarak kabul ediliyor. Buna karşılık kara boru hatları; güvenlik, bakım, transit ücretleri ve siyasi riskler nedeniyle çok daha yüksek işletme maliyetleri doğuruyor. Bu durum, Hürmüz dışındaki her yeni güzergâhın nihayetinde petrol fiyatına ek bir maliyet yüklemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla enerji güvenliği sağlanırken, ekonomik verimlilikten ödün verilmesi ihtimali de gündeme geliyor. Bu da özellikle enerji ithalatçısı Avrupa ülkeleri açısından yeni bir ikilem yaratıyor.

Yeni bağımlılık korkusu

Alternatif koridorların önündeki tek engel ekonomik değil. Jeopolitik kaygılar da en az maliyet kadar belirleyici. Körfez ülkeleri, Hürmüz'e olan bağımlılığı azaltmaya çalışırken bu kez tek bir kara koridoruna bağımlı hale gelmek istemiyor. Örneğin Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Boru Hattı'nın kapasitesini önemli ölçüde artırması durumunda, Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar'ın enerji ihracatını tamamen Suudi topraklarından geçirmek isteyip istemeyeceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde Irak üzerinden planlanan güzergâhlar da Suriye'deki güvenlik sorunları nedeniyle büyük risk taşıyor. Başka bir ifadeyle Hürmüz'den kaçış, yeni jeopolitik bağımlılıklar oluşturma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

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Trump'ın uzun vadeli stratejisi

İranlı analizlerde dikkat çeken değerlendirmelerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'e ilişkin yaklaşımı. Bu değerlendirmelere göre Washington'un hedefi boğazı kapatmak ya da İran'ı tamamen dışlamak değil; Hürmüz'ün küresel enerji sistemi üzerindeki belirleyici rolünü zaman içinde azaltmak. Böylece İran'ın her kriz döneminde "Hürmüz kartını" masaya sürerek uluslararası piyasalarda baskı oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Eğer dünya enerji piyasaları alternatif koridorlarla çeşitlendirilirse, Tahran'ın bu stratejik kozunun etkisinin önemli ölçüde azalacağı değerlendiriliyor.

İran'ın asıl korkusu yalnızlaşmak

Tahran açısından mesele yalnızca bir deniz yolu değil. İran yönetimi, Hürmüz üzerindeki etkisinin azalmasının bölgesel nüfuzunun da zayıflaması anlamına geleceğini düşünüyor. Bu nedenle İranlı karar vericiler, Hürmüz'ün etkisizleşmesini ekonomik bir kayıptan çok stratejik bir kırılma olarak görüyor. Özellikle Umman'ın ABD ve Körfez ülkeleriyle geliştireceği yeni denizcilik düzenlemelerinin, İran'ın yıllardır sahip olduğu jeopolitik üstünlüğü aşındırabileceği endişesi Tahran'da giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. İran'ın son dönemde Muskat ile diplomatik temaslarını artırmasının temel nedenlerinden biri de bu kaygı olarak gösteriliyor.

Yeni enerji haritası çiziliyor

Bugün yaşananlar yalnızca İran ile ABD arasındaki gerilim olarak okunmuyor. Aslında Orta Doğu'da yeni bir enerji haritası çiziliyor. Hangi boru hattının inşa edileceği, hangi limanın büyütüleceği, hangi ülkenin transit merkez haline geleceği ve hangi güzergâhın uluslararası yatırım alacağı önümüzdeki yılların en önemli jeopolitik mücadele başlıkları arasında yer alacak. Enerji koridorları artık sadece ticari projeler değil; devletlerin dış politika tercihlerini, askeri ittifaklarını ve bölgesel güç dengelerini belirleyen stratejik araçlara dönüşmüş durumda.

Asıl savaş petrol için değil, petrolün yolu için

Bugün Körfez'de yaşanan gelişmelere bu açıdan bakıldığında, görünen askeri çatışmaların arkasında çok daha büyük bir hesaplaşmanın sürdüğü görülüyor. ABD ile İran arasındaki mücadele artık yalnızca nükleer program, füze kapasitesi ya da bölgesel nüfuz ekseninde yürümüyor. Mücadelenin merkezinde, küresel enerji akışını kimin yöneteceği sorusu bulunuyor. Hürmüz Boğazı bu nedenle sadece dar bir su yolu değil; küresel ekonominin, enerji güvenliğinin ve jeopolitik güç mücadelesinin kalbi olmayı sürdürüyor. Bu nedenle uzmanlara göre Orta Doğu'da başlayan yeni dönem, "petrol savaşları"ndan çok "enerji koridorları savaşı" olarak tarihe geçebilir.