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        Haberler Dünya İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir gemi mayına çarptı

        İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir gemi mayına çarptı

        İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        İran: Hürmüz'de bir gemi mayına çarptı

        Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patlama yaşandığı belirtildi.

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı.

        Haberde, söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi.

        Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtilen haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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