İran'dan "Hürmüz'de sükunet sağlanana kadar ABD hedeflerine saldırıların süreceği" mesajı

Musevi, İran'ın ABD hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

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İran'ın her karış toprağını vatanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'dan en güneye kadar tüm bölge İran için tek parçadır. Etkili ve hedefli atışlarımız, güney kıyıları ile Hürmüz Boğazı'na huzur geri dönene kadar, İran'ın tamamından düşmana yönelik olarak devam edecek."