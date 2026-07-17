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        Haberler Dünya Meksika açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

        Meksika açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Meksika açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

        Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

        Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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