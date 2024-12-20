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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, Elton John oldu - Magazin haberleri

        Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, Elton John oldu

        Elton John'un 1973 yılında yayınlanan Step Into Christmas şarkısı, 51 yıl sonra yeniden kliplendirildi. Yeni klipte, Elton John'un rolünü model ve oyuncu Cara Delevingne canlandırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:57 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:02
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        İngiliz şarkıcı Elton John’un 1973 yılında yayınlanan şarkısı Step Into Christmas, 51 yıl sonra yeniden kliplendirildi. Klibin yeni uyarlamasında Elton John değil, model ve oyuncu Cara Delevingne yer aldı.

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        "ÜZERİMDE BÜYÜK ETKİ BIRAKTI"

        Delevingne, klip çekimlerinin ardından yaptığı açıklamada Elton John’un kendisi için bir idol olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Keşke her gün Elton John gibi davranabilseydim. Müziği üzerimde büyük bir etki bıraktı" dedi.

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        Son dönemde görme bozukluğu nedeniyle tedavi gören Elton John ise, Cara Delevingne’in performansını değerlendirdi. Sanatçı, "Onunla vakit geçirmek çok keyifli. İkimizin de kendine has bir mizah anlayışı var" ifadelerini kullandı.

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        'Step Into Christmas', Kasım 1973’te yayınlandığında Birleşik Krallık listelerinde 24’üncü sıraya, ABD’de Billboard Christmas Singles listesinde zirveye ulaştı. Şarkı, bugün Birleşik Krallık’ta 15’inci sırada yer alıyor.

        #Cara Delevingne
        #Elton John
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