Dünyaca ünlü model Cara Delevingne, Elton John oldu

"ÜZERİMDE BÜYÜK ETKİ BIRAKTI"

Delevingne, klip çekimlerinin ardından yaptığı açıklamada Elton John’un kendisi için bir idol olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Keşke her gün Elton John gibi davranabilseydim. Müziği üzerimde büyük bir etki bıraktı" dedi.