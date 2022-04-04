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Dünyada şu ana kadar açıklanan en yüksek 2. enflasyon

Türkiye'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 61.14'e yükseldi. Bu şu ana kadar mart verisi açıklanan 24 ülke ve Euro Bölgesi'ndeki en yüksek 2. enflasyon oranı oldu. İlk sırayı Zimbabve alırken, Venezuela ve Lübnan'ın mart ayında Türkiye'den daha yüksek bir enflasyon oranı açıklaması bekleniyor. Artan enerji fiyatları sebebiyle Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 7.5 ile rekor kırdı. Almanya'da yüzde 7.3 ile son 30 yılın, İspanya'da ise yüzde 9.8 ile son 37 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşıldı. ABD mart ayı verileri 12 Nisan'da açıklanacak

Dünyada açıklanan en yüksek 2. enflasyon

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 61.14 olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 54.44 olarak açıklanmıştı.

Şu ana kadar 24 ülke ve Euro Bölgesi'nin mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye bunlar arasında en yüksek ikinci yıllık enflasyona sahip oldu. İlk sırayı yüzde 72.7 ile Zimbabve aldı. Zimbabve'de artan enerji ve ekmek fiyatları bir dizi diğer zammı tetikledi ve Haziran 2021'den bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Türkiye'nin ardından şu ana kadar açıklayanlar arasında en yüksek 3. enflasyona yüzde 34.7 ile İran sahip oldu. İsviçre yüzde 2.4 ile şu ana kadar mart verisini açıklayan ülkeler arasında en düşük enflasyona sahip ülke olarak öne çıktı.

Şu ana kadar açıklanan Mart 2022 yıllık enflasyon oranları (%):

Ülke Mart Şubat
Zimbabve 72.7 66.1
Türkiye 61.14 54.44
İran 34.7 35.4
Sri Lanka 18.7 15.1
Zambiya 13.1 14.2
Pakistan 12.7 12.2
Kazakistan 12 8.7
Gürcistan 11.8 13.7
Polonya 10.9 8.6
İspanya 9.8 7.6
Belçika 8.31 8.04
Euro Bölgesi 7.5 5.9
Almanya 7.3 5.1
Peru 6.83 6.15
Avusturya 6.8 5.9
İzlanda 6.7 6.2
İtalya 6.7 5.7
Kenya 5.56 5.08
Slovenya 5.4 6.9
Portekiz 5.3 4.2
Fransa 4.5 3.6
Uganda 3.7 3.2
Endonezya 2.64 2.06
Vietnam 2.41 1.42
İsviçre 2.4 2.2

EURO BÖLGESİ'NDE REKOR

Mart ayında 19 ülkeli Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 7.5 ile tarihi zirvesine çıktı. Şubat ayında enflasyon yüzde 5.9 olarak açıklanmıştı. Eurostat söz konusu yükselişte enerji fiyatlarındaki artışın baş rolü oynadığını bildirdi.

ALMANYA'DA 30 YILIN ZİRVESİ

AB'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon mart ayında yüzde 7.3 ile 30 yılın zirvesine yükseldi. Alman İstatistik Ofisi Destatis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyondaki artışa önemli katkıda bulunduğunu vurguladı.

Benzer şekilde İspanya'da da yıllın enflasyon mart ayında yüzde 9.8 ile 1985'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişte enerjinin yanında gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

HENÜZ AÇIKLAMAYANLAR

Tüm ülkeler mart ayı verilerini açıkladıktan sonra büyük ihtimalle ilk sırayı son dönemde hep olduğu gibi Venezuela alacak. Venezuela'da yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 340'a yükselmişti. Lübnan'da ise şubatta yüzde 215'e ulaşan enflasyondaki artışın martta devam ettiği öngörülüyor. Yüksek enflasyonla mücadele eden bir diğer ülke olan Arjantin'de ise mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 55 artması bekleniyor.

ABD VERİSİ 12 NİSAN'DA

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de enflasyon şubat ayında yüzde 7.9'a ulaşmıştı. Fed'in kararlarında etkili olması sebebiyle de piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek mart ayı enflasyon verisi 12 Nisan'da açıklanacak.

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