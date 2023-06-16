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Dünyadaki bütün ülkeleri gezdiği için kendi ülkesini kuran Randy Williams! Slowjamastan'ı kurdu!

Rand Williams, aslında Amerikalı bir radyo sunucusu. Dünyadaki 193 ülkeyi gezdiği için kendi ülkesini kurmaya karar veren Williams, Slowjamastan'ı kurdu. Ülkenin 4 binden fazla vatandaşı bile var.

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  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    BÜTÜN ÜLKELERİ GEZDİ

    Birleşmiş Milletlere kayıtlı 193 ülkeyi gezen Randy Wiliams, dünya üzerinde gezecek yeni bir ülke kalmadığı için yeni bir ülke kurmaya karar verdi. Slowjamastan adlı ülkeyi kuran ve yöneten Randy Wiliams, ülkeyi kurmak için Ekim 2021'de harekete geçti ve yıl bitmeden "Slowjamastan Halk Cumhuriyeti Egemen Ulusunun Birleşik Toprakları"nı ilan etti.
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    KENDİ ÜLKESİNİ KURDU

    Williams, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 19 bin dolara 44 kilometrekarelik bir arazi satın aldı. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra bağımsızlığını ilan etti ve Slowjamastan'ı kurdu. Slowjamastan yurttaşlarının sayısı başta 500'dü, gün geçtikçe bu sayı 4 bin 500'e yükseldi ve giderek artıyor. 
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    DİKDATÖRLÜK SİSTEMİ İLE YÖNETİLİYOR

    Ülkenin yöneticisi ise Randy Williams. Williams, ülkedeki yönetim biçimini "Çoğu zaman diktatörlüğüz" diye yanıtlıyor. Ancak ülkenin kurucusu, yurttaşlarının seslerine kulak veriyor ve demoktatik karar vermeye çalıştığını söylüyor.
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    KENDİ PARASI VE PASAPORTU BİLE VAR

    Ülkenin başkenti ise Dublandia, kendi parası ve pasaportu bile var. Henüz yaygın kullanım alanı olmasa bile Slowjamastan Cumhuriyeti vatandaşları "duble" ismini verdikleri parayı kullanıyor ve pasaporta da sahipler. Ayrıca pasaport, ABD, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de bulunduğu 16 farklı ülkeden damgaya sahip.

    Slowjamastan'nın Sultanı Randy Williams, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söylüyor. 
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    MİLLİ HAYVANI RAKUN

    Ülkenin milli hayvanı rakun, milli meyvesi ise maraska isimli bir kiraz. Ülkeye özgü simgelerde belirlenmiş durumda. Williams "Zaman zaman özel oylama törenleri ve referandumlar yapacağız. Geçen günlerde yurttaşların milli meyvemiz, sporumuz ve hayvanımız adının ne olması gerektiğine dair oy kullanılmasına izin verdim" dedi.
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    CROCSS TERLİK GİYMEK YASAK

    Slowjamastan ayrıca yaptığı bazı etkinliklerle dikkat çekiyor. Bu etkinliklere dışarıdan temin edilen "sınır muhafızları" gelerek güvenlik sağlıyor. Slowjamastan etkinliklerine dışarıdan gelenlere de bazı kurallar uygulanıyor, Crocss terlik giymek ve mumble tarzı rap yapmak yasak.
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    SADECE SINIR KARAKOLU VAR

    Ülkede yalnızca sınır karakolu var. Ancak Randy Williams, ülkesine yeni yapılar kazandırmakta kararlı. Slowjamastan Sultanı, ülkesine yakın zamanda bir su yolu ve bir armadillo çiftiliği inşa etmeyi planlıyor. Ayrıca kendi heykelini diktirmeyi de planlıyor. 
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!
  • Dünyadaki bütün ülkeleri gezdi, sonunda kendi ülkesini kurdu! İşte, Slowjamastan!

    Kaynak: CNN Travel

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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