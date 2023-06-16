KENDİ PARASI VE PASAPORTU BİLE VAR

Ülkenin başkenti ise Dublandia, kendi parası ve pasaportu bile var. Henüz yaygın kullanım alanı olmasa bile Slowjamastan Cumhuriyeti vatandaşları "duble" ismini verdikleri parayı kullanıyor ve pasaporta da sahipler. Ayrıca pasaport, ABD, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de bulunduğu 16 farklı ülkeden damgaya sahip.

Slowjamastan'nın Sultanı Randy Williams, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini söylüyor.