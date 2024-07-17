Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı’ndan (DOC) yapılan açıklamada, “4 Temmuz Perşembe günü, Koruma Dairesi (DOC) personeline Taiari Ağzı yakınlarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir tür gagalı balinanın kıyıya vurduğu bildirilmiştir. Yapılan incelemeler ve DOC deniz memelileri uzmanlarıyla yapılan istişareler sonucunda, bu canlının erkek bir kürek dişli balina olduğu anlaşılmıştır. Bu tür hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir” denildi.

DOC Coastal Otago Operasyon Müdürü Gabe Davies, “Kürek dişli balinalar modern zamanların en az bilinen büyük memeli türlerinden biridir. Dünya çapında 1800'lerden bu yana sadece 6 örnek belgelenmiştir ve bunlardan biri hariç hepsi Yeni Zelanda'dandır” ifadelerini kullandı.