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Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

Bitlis’te havaların ısınmasıyla birlikte dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı

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İHA
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

    Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü, her mevsim büründüğü farklı güzellikle misafirlerini ağırlıyor.
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

    İHA’nın haberine göre Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘mükemmeliyet ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü; buhar bacası, küçük ve büyük gölleri ile her mevsim ziyaretçilerine ayrı ayrı güzellikler sunuyor.
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

    Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut Krater Gölü, yılın ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kış sezonun bitmesine rağmen coğrafi şartları nedeniyle geçtiğimiz aylarda yolu kardan açılan Nemrut Krater Gölü’ne her geçen gün ziyaretler artarak gelmeye devam ediyor.
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

    İstanbul’da gelerek nemrut krater gölünü gezen Filiz Uysal isimli vatandaş, “Nemrut Krater Gölü dünyanın ikinci büyük krater gölü. Burasını görmek için İstanbul’dan geldik. Mis gibi bir hava eşliğinde çayımızı içip gölümüzü seyrediyoruz. Bayıldık buralara. Herkesi bekliyoruz” dedi.
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

    Berna Ataşoğlu adlı vatandaş ise bu güzelliği çevresindeki insanların görmesi için sosyal medya hesaplarında paylaştığını ifade ederek, “Buraya her sene geliyoruz. Çok güzel bir yer. Dünyanın en büyük krater gölüymüş burası. Türkiye’de çok fazla kimse bilmiyor buraları. Bizde fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

     
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

    Nemrut Krater Gölü'ne ikinci gelişi olduğunu belirten Gülsel Bahadır isimli vatandaş da, “Doğa ve tabiat harika. Manzara müthiş. Hiçbir şekilde tereddüde kapılmadan herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı
  • Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

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