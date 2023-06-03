Dünyanın ikinci büyük krater gölünde sezon açıldı

Berna Ataşoğlu adlı vatandaş ise bu güzelliği çevresindeki insanların görmesi için sosyal medya hesaplarında paylaştığını ifade ederek, “Buraya her sene geliyoruz. Çok güzel bir yer. Dünyanın en büyük krater gölüymüş burası. Türkiye’de çok fazla kimse bilmiyor buraları. Bizde fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.