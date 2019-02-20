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Düşük bütçeli cosplay sanatçısı sosyal medyayı kırdı geçirdi

Giriş: 20.02.2019 - 11:38 | Güncelleme:  

Taylandlı Sine Benjaphorn, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gülmekten kırıp geçiriyor. Düşük bütçe ile elindeki malzemeleri değerlendiren Sine'nin yaratıcılığını kullanarak ortaya çıkardığı işlere çok şaşıracaksınız!

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    Taylandlı cosplay tutkunu Sine Benjaphorn, internetin son fenomeni haline gelmiş durumda. 22 yaşındaki cosplay (Anime karakterlerini ya da film, şarkıcı, sanatçı dünyasından kült karakterleri taklit etmek) tutkunu Sine, çalışmalarını internetten paylaşıyor. 

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    Görenleri kahkahaya boğan cosplay sanatçısını öne çıkaran özelliği ise yaratıcılığı! Sine ortaya çıkardığı işlerin tamamını düşük bütçelerle ve evdeki malzemelerle oluşturuyor.

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    Öyle ki Sine, Aquaman olmak için ananas kabuklarından kendine zırh yapıyor, mısırdan da karın kası...

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    Büyük beden giyim mağazasını tanıtmak için cosplay'e merak salan Taylandlı kadın, "Başlangıçta, büyük beden kadınlar için ilham kaynağı olmak istedim  Herhangi bir kıyafetle güzel görünebileceğimi göstermek istedim. Bu yüzden başlangıçta oluşturduğum görünümler gündelik giyim üzerineydi ancak iş daha sonra büyüdü" diyor. 

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    İşte anime karakterlerinden sanatçılara, tablolardan film karakterlerine Sine Benjaphorncosplay'in cosplay fotoğrafları!

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