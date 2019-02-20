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Büyük beden giyim mağazasını tanıtmak için cosplay'e merak salan Taylandlı kadın, "Başlangıçta, büyük beden kadınlar için ilham kaynağı olmak istedim Herhangi bir kıyafetle güzel görünebileceğimi göstermek istedim. Bu yüzden başlangıçta oluşturduğum görünümler gündelik giyim üzerineydi ancak iş daha sonra büyüdü" diyor.