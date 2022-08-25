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Duy Beni 8. bölüm seyircisiyle buluştu! Duy Beni son bölüm izle

Duy Beni 8. bölüm Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Televizyon ekranlarının gençlik dizisi Duy Beni son bölümü ile 25 Ağustos Perşembe akşamı 20:00'da yayınlandı. Duy Beni 8. son bölümde; Kanat’ın tutuklanması Gerçek Koleji’ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratır. Yayınlanan son bölümün ardından dizinin seyircileri Duy Beni 8. bölüm izleme ekranını araştırıyor. Duy Beni son bölüm izle ekranı Star TV internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte Duy Beni 8. son bölüm özeti...

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  • Duy Beni 8. bölüm full tek parça izle! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz tam bölüm izle

    Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni 8. bölümü ile ekranlara geldi. Duy Beni dizisi başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu gibi başarılı isimlerin yer alıyor. Dizinin Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı “Duy Beni”nin yapımcılığını ise Süreç Film üstleniyor. İşte Duy Beni 8. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
  • Duy Beni 8. bölüm full tek parça izle! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz tam bölüm izle

    DUY BENİ 8. BÖLÜM İZLE

    Duy Beni 8. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Duy Beni son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Duy Beni 8. bölüm full tek parça izle! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz tam bölüm izle

    DUY BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

    Kanat’ın tutuklanması Gerçek Koleji’ndeki birçok kişiyi şaşkına uğratmıştır. Leyla bu olaya Ekim’in sebep olduğunu düşünüp onu suçlarken, Ekim Kanat’ın masum olduğuna inanmaktadır.Polis, Gerçek Koleji’nden birinin ifadesine daha başvurur.Verilen ifadelerin birbirleriyle çelişmesi ortalığı karıştırır. 

    Leyla bu zamana kadar mesajlaştığı kişinin Kanat olmadığı gerçeğiyle sarsılır. Kendini toplayıp Aziz’le yüzleştikten sonra yeni bir karar alır.Artık yeni bir hedefi vardır. 

    Kanat’ın polisler tarafından götürülmesinden sonra öğrenciler ikiye ayrılır.Ekim, Bekir ve Ayşe’ye yapılan zorbalıkların boyutu artar. Fakat bu sefer Bekir de sessiz kalmayacaktır. 

    Selim ve Bahar, Gerçek Koleji’nde yaşananların sorumlusuna karar verip bir plan yaparlar. Bu düzene dur diyeceklerdir. Ziya hocanın yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçerler. Bunun için birkaç öğrencinin yardımına ihtiyaçları vardır.

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