Rosenthal’a göre mevsimsel depresyon; genetik yapının, mevsimlere ve ışığa verdiği bir tepki bu yüzden geçici bir durum olduğundan endişelenilmemelidir. Ancak Rosenthal, bu durumdan diğer tedavi yöntemlerine göre bu terapi biçimiyle kurtulmanın daha iyi olduğunu düşünüyor.