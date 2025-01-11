Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de paramotor düştü | Son dakika haberleri

        Düzce'de dalgakıran üzerine paramotor düştü

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgakıranın üzerine düşen paramotorun pilotu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de paramotor düştü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki Çınar Plajı bölgesinde paramotorla uçuş yapan Ali G., motor arızası nedeniyle inişe geçti.

        Bir süre denize düşmemek için çaba gösteren paramotor pilotu, yakın mesafeden dalgakıranın üzerine düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla bulunduğu yerden alınarak kıyıya taşınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Düşüş esnasında kafasını çarptığı belirtilen Ali G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Düzce Haberleri
        #paramotor
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da açıklamalar
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        13 kent için "sarı" alarm! Marmara ve Ege'de pazara dikkat!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Üzerine zift dökülen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        Los Angeles yanıyor: Vali'den soruşturma talebi
        30 yıl sonra intikamını aldı
        30 yıl sonra intikamını aldı
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı