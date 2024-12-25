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        Haberler Gündem Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:53
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi ve Şaziye köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 145 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ve satışlardan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.Y, E.G. ve Ş.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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