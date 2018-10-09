E-Devlet giriş nasıl yapılır

E-Devlet, kamu kurumları tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortam üzerinden vatandaşlara sunulduğu bir sistemdir. E-Devlet sistemi ile iki binin üzerinde işlem gerçekleştirilebilir. Her geçen gün hizmet sayısının arttırıldığı E-Devlet sistemi ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası sorgulamadan mobil hat sorgulamaya kadar pek çok işlem yapılabilir. E-Devlet sistemine nasıl girilir? E-Devlet şifresi nasıl alınır?

E-Devlet sistemi vatandaşların kamu kurumlarının hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlar. E-Devlet sistemi ile sıra bekleme derdi olmadan işlem gerçekleştirilebilir. E-Devlet sisteminde bulunan hizmetlerden yararlanabilmek için sisteme giriş yapılması gereklidir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi pek çok kuruma ait hizmete kolayca erişim imkanı bulunur.

E-DEVLET GİRİŞ

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR? E-DEVLET ŞİFRESİYLE SİSTEME NASIL GİRİLİR?

E-Devlet sistemi ile işlem yapılabilmesi için sisteme giriş yapılması gereklidir. Sisteme giriş için kullanıcıların birçok giriş seçeneği bulunur. Giriş seçenekleri şunlardır; T.C. kimlik kartı ile giriş, E-Devlet şifresi, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve E-imza ile giriş seçenekleridir. Kullanıcılar bu giriş seçeneklerini kullanarak giriş yapabilirler. E-Devlet sisteminde 33 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ve iki binin üzerinde hizmet yer alır. E-Devlet sisteminde kayıtlı olan kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, E-Devlet şifresi ile giriş seçeneğidir.

E-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi alabilirsiniz. PTT şubesi tarafından E-Devlet şifresi 2 Türk Lirası ücret karşılığında ve kapalı zarf içerisinde verilir. E-Devlet sistemi, kişisel bilgilere erişim imkanı sağladığı için PTT şubesinden alınan E-Devlet şifresi kimse ile paylaşılmamalıdır. Bu güvenlik açısından önemlidir. E-Devlet şifresi PTT şubesinden alındıktan sonra turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş işlemi gerçekleştirilir. E-Devlet sistemine girildikten sonra da ekranın sol kısmında bulunan e-Hizmetler menüsü ile kamu kurumları tarafından sunulan hizmetlere erişim sağlanabilir.

E-DEVLET SİSTEMİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

E-Devlet sistemi üzerinde 33 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ve iki binin üzerinde de hizmet bulunur. Yeni hizmetlerin eklenmeye devam edildiği E-Devlet sisteminde işlemler kısa süre içerisinde gerçekleştirilir. Böylece kullanıcılara zaman açısından tasarruf sağlanır. E-Devlet sisteminde kullanıcılar tarafından en fazla işlem yapılan kurumlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilk sıralarda yer alır. E-Devlet sistemi ile trafik cezası ödemesi yapılabilir. SGK hizmet dökümü belgesine ulaşılabilir. Askerlik belgesi ve öğrenci belgesi gibi belge sorgulamaları da yapılabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILMALIDIR?

E-Devlet şifresini unutan kullanıcılar, E-Devlet sisteminden şifre değişikliği işlemi gerçekleştirebilirler. E-Devlet sisteminden şifre değişikliğinin yapılabilmesi için daha önceden sisteme girildiğinde cep telefonu numarasının kaydedilmiş olması gereklidir. Aksi halde PTT şubesine giderek yeni bir şifre alınması gerekir. E-Devlet şifresi PTT şubelerinden verildiğinde daha akılda kalıcı bir şifre ile değiştirilmek istenebilir. E-Devlet şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra ‘’Benim Sayfam’’ bağlantısını kullanarak, buradan ‘’Şifre ve Güvenlik’’ bağlantısından E-Devlet şifresini değiştirebilirler.

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