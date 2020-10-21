e-Nabız giriş nasıl yapılır? Sorusu vatadalar tarafından merak konusu oldu. Grip aşısı alabilecek kişiler Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine yüklendi. e-Nabız sisteminde yüksek riskli grupta olduğu belirtilen kişiler aile sağlığı merkezinde grip aşılarını yaptırabilecek. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1). E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir (Şekil4).

2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda Şekil6’daki ekran açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.