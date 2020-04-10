E okul veli bilgilendirme sistemine giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS'de LGS bilgileri nasıl öğrenilir? soruları 8. sınıf öğrenci ve velilerin gündeminde. E-Okul VBS ile öğrencilerin sınav notları, devamsızlık bilgileri, ödev ve sözlü notları kolaylıkla görülebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün gelen habere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm 8. sınıf öğrencilerinin LGS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından otomatik yapıldı ve onaylandı. Veli ve öğrenciler, e-Okul üzerinden sınav bilgilerini kontrol edebiliyor. e-Okul VBS giriş sayfası haberimizde.

E OKUL 2020 VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS)

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

E OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

E OKUL HİZMETLERİ

1 - Yazılı sonucu sorgulama

2 - Ders programı

3 - Öğrenci belgesi

4 - Ortalama yükseltme puanları

5 - Diploma puanı

6 - Sınav bilgileri

7 - Devamsızlık sorgulama

8 - Nakil durumu

9 - Davranış notları

10 - Okunan kitaplar

11 - Ders notu sorgulama

12 - Sınav tarihleri

LGS SINAV BİLGİLERİ E OKUL'DA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderildi. Mesajda, sınav bilgilerinin "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edilebileceği belirtildi.