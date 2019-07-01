Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

E okul giriş ekranı! MEB 2019 LGS tercih ekranı: e Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi)

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi LGS tercihlerinin bugün başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. E-okul VBS Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan en önemli ve güncel sayfa. Veli ve öğrenciler sayfa üzerinden eğitim dönemlerinde sınav sonuçları ve devamsızlık bilgilerine ulaşabiliyorken, şimdi de LGS tercihleri bu sayfa üzerinden yapılıyor. İşte e Okul giriş sayfası

e okul

E okul VBS sistemi üzerinden LGS tercihleri MEB tarafından alınmaya başlandı. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Ancak E-okul şimdi LGS tercihi yapacak öğrenci ve velilerin yakın markajında. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanabilen öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih edecek. E-okul'a dair tüm detaylar haberimizde. 

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI! LGS TERCİHLERİ - MEB 2019 

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

e-OKUL SİSTEMİNDEN NELER ÖĞRENİLİR?

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geri giderken böyle düştü
GÜNDEMGeri giderken böyle düştü
Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç Habertürk'e anlattı: Cezaevinde kameraların karşısına geçip dans etti
GÜNDEM“Cezaevinde kameraların karşısına geçip dans ettim”
Taraftarın stada alınmayan paraları Kızılay'a bağış oldu
GÜNDEMTaraftarın stada alınmayan paraları Kızılay'a bağış ...
Başkasının otomobilini yakan kadının açıklaması şok etti
GÜNDEMBaşkasının otomobilini yakan kadının açıklaması şok ...
Son dakika haberi... Hurşit Tolon ilk kez Habertürk'e konuştu! Yaşadıklarını anlattı
GÜNDEMHurşit Tolon ilk kez Habertürk'e konuştu!
Gelinin kardeşi, düğün günü sabahı damatı vurdu
GÜNDEMKayınçodan düğün sabahı damada kurşun
'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu
GÜNDEMO profesöre jet emeklilik!
"Ergenekon" davasında karar açıklanacak
GÜNDEMErgenekon'da karar günü!
Hadi ipucu sorusu cevabı 1 Temmuz! Günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidi nedir? 12.30 Mini Hadi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı 1 Temmuz
Çorlu'daki tren kazası davası başlıyor
GÜNDEMÇorlu'daki tren kazası davası başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X