E okul kapanacak mı, ne zaman kapanıyor? E okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır?

E OKUL KAPANACAK MI?

E-Okul öğrencilere ve velilere erişimde olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.

Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.