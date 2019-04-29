e okul veli bilgilendirme sistemi girişi yaparak öğrenciler devamsızlık bilgilerini ve yazılı sözlü notlarını öğrenmeye başladı. Okullarda 1. yazılı sınavların bitmesinin ardından not bilgisi sorgulanıyor. Peki, e okul VBS girişi nasıl yapılır? 2019 e okul yazılı notu öğrenme işlemi için tıklayın...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 2019

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine gitmek gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi ekranında sizden istenen bilgileri yazmalısınız. Bu bilgiler öğrenci T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodudur.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu aşamadan sonra sisteme giriş için ikinci aşama ekrana gelecektir. Bu bölümde de öğrencinin kimlik ve eğitim bilgileri sorulacaktır. Burada sorulacak olan sorulardan bazıları öğrenci doğum günü veya tarihi, öğrencinin okuduğu şube, öğrenci resmi, öğrenci kimlik bilgileri ve doğum yeridir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır ve öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenebilir.

E OKUL YAZILI NOTU ÖĞRENME İŞLEMİ

E Okul Veli bilgilendirme sisteminde yazılı notu öğrenmek için aşağıda bulunan linki tıklayınız.

e-OKUL YAZILI NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS'DEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE UYARI

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.