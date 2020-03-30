TRT EBA TV ders tekrarları, bu sabahki derslerin bitmesinin ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde. EBA TV ders tekrarları kolaylıkla izlenebiliyor. EBA TV, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan verilmesi kararının ardından, derslerin anlatıldığı mecra olarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Öğrenciler haftalık ders programında sabah yayınlanan derslerin tekrarlarını öğleden sonra ve akşam izleyebiliyor. İşte EBA TV ders tekrarları...

TRT EBA TV DERS TEKRARI İZLE - 30 MART PAZARTESİ

TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri saat 15.00'ten sonra izleyebilir. Ayrıca aşağıdaki linkten de EBA TV şifreniz ile ders tekrarları izleyebilirsiniz.

EBA TV DERS TEKRARLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANSLARI

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

EBA TV İLKOKUL VE ORTAOKUL PROGRAMI SAAT 15.00'E KADAR UZATILDI

EBA TV ile ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracağız. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15.00’e kadar uzatılıp ardından tekrar derslerini yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

EBA Akademik Destek sisteminde saat sınırlaması olmaksızın faydalanılması uygulamasına başlanıldığını söyleyen Selçuk, "EBA’yı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5-10. sınıf öğrencilerimizin EBA’ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz. Bununla birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar EBA’nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz. Çok daha fazla öğrencimiz EBA’dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada” dedi.