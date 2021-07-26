Ebru Akel ile Murat Güloğlu'nu bir araya getiren "Bu Sabah" ekran yolculuğuna başladı!

İzleyicisine her daim yenilikler sunmayı ve fenomen programlar yaratmayı ilke haline getiren Show TV, benzersiz içeriğe sahip iddialı yeni programıyla izleyici karşısına çıktı. Ebru Akel ile Murat Güloğlu'nun bir araya geldiği ''Bu Sabah'' bugün ekrana gelen ilk canlı yayınıyla övgü dolu yorumlar aldı. Sosyal medyada da ilgi gören program, farklı ve renkli içeriğiyle dikkat çekti. Türkiye ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olayların ve gündem konularının ele alındığı 'Bu Sabah'a ünlü astrolog Zeynep Turan konuk oldu. Ebru Akel ve Murat Güloğlu, hem gündemi hem hayatı konuşurken yorumlarıyla programa renk kattı.

TÜRKİYE'NİN EN EĞLENCELİ HAVA DURUMU

'Bu Sabah', benzersiz içeriği ile ilk canlı yayınında dikkatleri üzerine çekti. Büyük beğeni kazanan hava durumu ise programa renk kattı. İzleyiciler, pilates eğitmeni Tuğçe İrtem'in sıra dışı sunumuyla Türkiye'nin en eğlenceli hava durumunu izledi. Yurt genelinde hava sıcaklıklarını öğrenirken eğleneceğiniz hava durumu, hafta içi her sabah 'Bu Sabah'ta sizlerle buluşacak

Tuğçe İrtem ile Hava Durumu;

TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ELE ALINDI

Ekranların en güvenilen ve en sevilen, deneyimli isimlerinden Ebru Akel ve Murat Güloğlu, farklı anlatımı ve yorumlarıyla Türkiye'nin gündeminde yer alan başlıkları konuştu. Bayramın bitmesiyle birlikte tatilciler İstanbul'a dönerken trafik yoğunlaşmaya başladı. İstanbul trafiğinde yaşanan son durum canlı yayında ele alındı. Türkiye'de yaşanan koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte tablodaki son durum da konuşuldu.

Türkiye'de korona tablosu;

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yeni haftaya başlarken Astrolog Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarını izleyiciyle paylaştı. Dolunayın burçlar üzerindeki etkilerini canlı yayında anlattı.

Ünlü Astrolog Zeynep Turan'dan haftalık burç yorumları;

Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla "Bu Sabah", hafta içi her gün saat 08.30'da canlı yayınla Show TV'de.