Ebru Akel: Tatil iyi geçiyor
Ünlü sunucu Ebru Akel, Bodrum'da objektiflere yansıdı
Giriş: 26.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:31
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Akel, Bodrum Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sunucu: "Tatil iyi geçiyor, dinleniyorum bol bol" dedi.
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Milli Piyango bileti almayı da ihmal etmeyen Ebru Akel; "Devamlı alıyorum ama hep unutuyorum. Evde bakmadığım bir sürü Milli Piyango biletim vardır" ifadelerini kullandı.
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