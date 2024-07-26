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        Haberler Objektife Takılanlar Ebru Akel: Tatil iyi geçiyor - Magazin haberleri

        Ebru Akel: Tatil iyi geçiyor

        Ünlü sunucu Ebru Akel, Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:31
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Akel, Bodrum Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

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        Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sunucu: "Tatil iyi geçiyor, dinleniyorum bol bol" dedi.

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        Milli Piyango bileti almayı da ihmal etmeyen Ebru Akel; "Devamlı alıyorum ama hep unutuyorum. Evde bakmadığım bir sürü Milli Piyango biletim vardır" ifadelerini kullandı.

        #ebru akel
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