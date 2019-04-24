Gazetecilere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet eden Destan "Bugün 23 Nisan, çocukların günü bizde arkadaşımla çocuklarımızı eğlenceye getirdik. Onlar şimdi içeride ki eğlence merkezinde yaşıtları ile oynuyorlar bizde birer kahve içmek için dışarıya çıktık." dedi.

Ebru Destan bir kadın arkadaşıyla geçtiği restoranda güneşli havanın tadını çıkarak kahve içtikten sonra tekrar içeriye girerek çocuklarının yanına gittiler.

Hem kendileri hem de çocukları için alışveriş yapan ünlü manken "Bugün onların günü ne isterlerse yerine getireceğiz." diyerek gazetecilere takıldı.