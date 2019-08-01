"Senin arkanda dağ gibi ablan var"

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in paylaştığı, 20 Aralık’ta vizyona girecek Şuursuz Aşk filminin final yemeği çekimlerin gerçekleştirildiği Bilezikçi Çiftliği’nde yapıldı.

Tüm oyuncuların tam kadro katıldığı kutlamada Burcu Kara, Ayşegül Günay, Ayşen Batıgün, Tuncer Salman, yönetmen Umut Ertek ve görüntü yönetmeni Sami Saydan basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ekip, basın toplantısı sonrasında bir de kutlama pastası kesti.

Filmde ‘Yusuf’ karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, “Çok güzel bir ekiple çalıştık. Gördüğünüz ekip kadar bir de kamera arkasında var. Bambaşka bir film çıktı ortaya. İsminden de anlaşılacağı üzere... Çok severek ve isteyerek bu yola çıktık. 20 Aralık’ta vizyondayız. Ben bu filmde Yusuf karakterini canlandırıyorum. Rehabilitasyon merkezinde karşılaşan iki kişinin aşk hikayesi, tabii ki bu aşkın çevresinde bir sürü dünya göreceğiz” diyerek heyecanını paylaştı.

Şuursuz Aşk’ın ‘Menekşe’si Ebru Şahin, “Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören insanların yollarının kesiştiği bir hikaye. Çok samimi, güzel bir iş. Bizler için duygu dolu bir çalışma süreci oldu. İsmail’le ilk filmim, son olmayacak ama inşallah. Çok iyi partnerlik etti, güzel bir ekip olduk” dedi.

“AŞKIN OLDUĞU HER YERDE ŞUURSUZLUK VARDIR”

Şahin, kendisine gelen aşk ve şuursuzlukla ilgili soru üzerine, “Filmimizde bir aşk hikayesi anlatıyoruz. Temelimiz sevgiye dayanıyor. Aşkın olduğu her yerde şuursuzluk vardır, herkeste var diyebiliriz” yanıtını verdi.

Burcu Kara da, “Benim için hikaye çok duygusaldı, karaktere bürünmek de keyifliydi. Senaryo gereği kalabalık bir hikaye ama herkesin ayağı yere basan bir çizgisi var. Ekip de çok büyük, kalabalık ve huzurlu bir set. Final olmasına üzülüyorum. Karşılıklı egoları, günlük hayattaki bir şeyleri buraya getirmeden çalışıp büyüterek, zenginleştirerek bir işe imza atmak büyük şans” açıklamasını yaptı.

“İZLEYENLER SONUNA KADAR AĞLAYACAK”

Şuursuz Aşk’ta kilit bir karakteri canlandıran Ayşen Batıgün, “Senaryo ilk okuduğumda beni inanılmaz etkiledi. Mine karakterini canlandırdım. Rehabilitasyon merkezinde bir hasta o da. Kilit bir rol oynuyorum, izleyen herkes sonuna kadar ağlayacak. Beni çok etkiledi, duygu yüklü bir karakterdi” şeklinde konuştu.

İsmail Hacıoğlu’nun annesini canlandıran Ayşegül Günay, “Herkes egosu ve kompleksini evde bırakıp geldi. Çok keyifli çalıştık. İnşallah bol gişeli olur” ifadelerini kullanırken Ruhi Sarı, “Çok naif bir aşkı anlatıyor” yorumunu yaptı.