Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; ünlü oyuncu Ebru Şahin, "Bu kadar aşırı bir şey beklemiyordum. Güzel bir ilgiyle karşıladılar bizi. Rolümüzün gereğini ekrana yansıtabilmek bizi çok mutlu ediyor" dedi. Verilen yemekten sonra insanların ilgisinden dolayı mahsur kaldıkları anları anlatan Şahin, fazla ilgi ve sevgiye sahip olduğunu dile getirdi.

Yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanan Şahin, "Kısa bir tatil yapacağım. Bir film vardı, yakın zamanda başlayacağız. Bir filmde oynayacağım" ifadelerini kullandı.