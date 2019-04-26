Ebru Şallı: Bu yaz düğün olabilir

Uğur Akkuş'un nişanlısı Ebru Şallı, oğlu Beren Tan ile başbaşa akşam yemeği yedi. Etiler'deki bir mekana gelen Ebru Şallı, objektifleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Şallı, muhabirlerin, "Bu yaz düğün olacak mı?" sorusunu "Olabilir, zaten bir şeyler netleşince paylaşıyorum sizinle" diyerek sözlerini noktaladı