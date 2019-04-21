Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda

Giriş: 21.04.2019 - 09:24 | Güncelleme:  

Eski manken Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile Nişantaşı sokaklarında el ele gezerken görüntülendi. Şallı, "Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Akşam yemeği yiyeceğiz" diyerek bir restorana giriş yaptı

  • 1Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski manken Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile Nişantaşı sokaklarında el ele gezerken görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen çift, flaşların patlamasıyla gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Şallı, "Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Akşam yemeği yiyeceğiz" diyerek bir restorana giriş yaptı.

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  • 23Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
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  • 25Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
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  • 27Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
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  • 31Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
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  • 32Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
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