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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski manken Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş ile Nişantaşı sokaklarında el ele gezerken görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen çift, flaşların patlamasıyla gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Şallı, "Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Akşam yemeği yiyeceğiz" diyerek bir restorana giriş yaptı.