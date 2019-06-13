Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; model Ebru Şancı, 5 yıldır tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Şancı, tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

"GELİNLİK SEKTÖRÜNÜN KRALİÇESİ BENİM"

Dubai, Kuveyt, Lübnan ve Amsterdam’da mağazaları olan Ebru Şancı, "Nişantaşı'ndan Arap ülkelerindeki tüm mağazalara satış yapıyorum. Dünyanın her yerine gelinlik yolluyorum. Kimse kusura bakmasın; 5 yıldır gelinlik sektörünün kraliçesi benim" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Geçtiğimiz aylarda Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başarmıştı. Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşamıştı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğmuştu.

"SEZONUN EN İYİ ÖZETİ"

İkilinin aşk dolu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Bunun üzerine fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Ebru Şancı, paylaşımının altına, "Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" notunu düşmüştü.