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        Haberler Magazin Ebru Yaşar'ın Cannes çıkarması

        Ebru Yaşar'ın Cannes çıkarması

        Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde adeta göz kamaştırdı. Yaşar, festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden 'The Mastermind'ın galasının kırmızı halısında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 22:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:04
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        Ebru Yaşar'ın Cannes çıkarması
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        Ebru Yaşar, Cannes Film Festivali’nde adeta göz kamaştırırken festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden 'The Mastermind'ın galasının kırmızı halısında yer aldı.

        Sanatçı, dünyaca ünlü mücevher markası Messika’nın özel davetlisi olarak, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve festivalin en iddialı filmleri arasında yer alan 'The Mastermind' filminin galasına ünlü oyuncularla beraber katıldı.

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        ORTA DOĞU BASININDAN BÜYÜK İLGİ

        Altın Palmiye ödüllerinin verildiği ünlü The Palais De Festival in Cannes binasındaki galada, sanatçının zarif tarzı ve şıklığı, uluslararası basının da ilgisini çekti. Cannes’taki körfez basınından ilgi gören sanatçı Orta Doğu’nun önde gelen mecralarına röportaj verdi.

        Büyük bir Fransız rivierası tutkunu olduğunu ve Cannes’a uzun yıllardır geldiğini söyleyen Ebru Yaşar, festivale katılımıyla ilgili olarak; “Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’da katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer” dedi.

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        #Cannes Film Festivali
        #Ebru Yaşar
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