Ece Gürsel: Çok heyecanlıyım

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü manken Ece Gürsel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Gürsel, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ece Gürsel, şunları söyledi:

Aralık ayının ilk haftası tek şarkılık bir single çıkarıyorum. Bu singleda Hakkı Yalçın, Ayla Çelik ve Serdar Aslan ile çalıştık. Bu single, benim için dönüm noktası olacak. Şarkının adını şimdi söylemeyeceğim ama şarkıya çok güveniyorum. Şimdiden çok heyecanlıyım. 'Hangisi Karısı' adlı tiyatro oyunumuzu pandemiden dolayı iki aydır açıkhavada sahneye koyduk. Oyunumuza kasım ayında da tiyatroda devam edeceğiz. Tiyatro salonları da pandemiden dolayı seyircileri yarı yarıya düşürdü.