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        Haberler Magazin Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a tepki

        Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a tepki

        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, teknede yarı çıplak şarkı söyleyen İzzet Yıldızhan'a tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:41
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        Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın sosyal medyada yarı çıplak bir halde teknede şarkı söylediği videoya tepki gösterdi.

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        Daha öncesinden türkücü İzzet Yıldızhan, kadın sanatçılara yönelik; "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle gündem olmuştu.

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        Geçtiğimiz günlerde, İzzet yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylediği videoya Ece Seçkin sosyal medya hesabından;"Bize "Sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet ağabeyimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor" şeklindeki ifadeleri kullanarak tepki gösterdi.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        #Ece Seçkin
        #İzzet Yıldızhan
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