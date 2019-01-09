Ece Sükan'dan Loris Karius açıklaması

Manken ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda bir dövizciden çıkarken objektiflere takıldı. Adı Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile anılan Sükan, o sorulara , "Daha önce de açıklama yaptım. DM'den yazmadı, vallahi öyle bir şey yok" dedi