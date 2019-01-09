Ece Sükan'dan Loris Karius açıklaması

Giriş: 09.01.2019 - 09:24 | Güncelleme:  

Manken ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda bir dövizciden çıkarken objektiflere takıldı. Adı Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile anılan Sükan, o sorulara , "Daha önce de açıklama yaptım. DM'den yazmadı, vallahi öyle bir şey yok" dedi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda bir dövizciden çıkarken objektiflere takıldı. Son zamanlarda merak konusu olan Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile isimi anılan Sükan, konu hakkında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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    "VALLAHİ DM'DEN YAZMADI"

    Sükan, "Daha önce de açıklama yaptım. DM'den yazmadı, vallahi öyle bir şey yok" dedi.

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