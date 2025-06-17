Ecem Karavus'tan tatil şov
Oyuncu Ecem Karavus, tatil sezonunu Antalya Kaş'ta açtı. Sosyal medyada siyah ve mavi - pembeli bikini takımlarıyla yaptığı paylaşımlarla yazın keyfini doyasıya çıkardığını gösterdi
Oyuncu Ecem Karavus, tatil sezonunu Antalya'nın gözde rotalarından Kaş'ta açtı.
Ecem Karavus, tatil paylaşımlarıyla takipçilerine yaz enerjisini hissettirdi.
İlk olarak siyah bikini takımıyla pozlarını paylaşan Ecem Karavus, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı.
Ecem Karavus, ardından mavi - pembeli bikini takımıyla denize girerken verdiği pozlarla dikkat çekti.
Ecem Karavus, yaptığı paylaşımlarla tatilin her anının tadını çıkardığını gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Instagram