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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ecem Taşın Çavdar'dan bronz madalya - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ecem Taşın Çavdar'dan bronz madalya

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 05.09.2024 - 17:38
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        Ecem Taşın Çavdar'dan bronz madalya!
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        Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde bronz madalya kazandı.

        Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yla karşılaştı.

        Rakibini mağlup eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Rio 2016'da da bronz madalya kazanan Ecem, Paris 2024'te de aynı başarıyı tekrarladı.

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