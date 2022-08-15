Eda Ece: Üç yıl geçmiş...

"DİZİLERDE 9 KERE EVLENDİM"

Muhabirlerin, "Hayalini kurduğunuz bir düğün veya gelinlik var mı?" sorusunu da yanıtlayan Eda Ece, "Dizilerde 9 kere evlendim. her türlü gelinliği giyindim. Dizide çocuğum bile oldu. Her duyguyu tattım yani." ifadelerini kullanmıştı.