Eda Ece'den Talat Bulut açıklaması

Talat Bulut’la ilgili taciz suçlaması nedeniyle yeni sezon çekimleri birkaç kez ertelenen “Yasak Elma” ekibi sonunda kamera karşısına geçti. uçlamayla ilgili hakkında takipsizlik kararı çıkan Bulut, sahnesi olmadığı için çekime katılmadı. Eda Ece, konuyla ilgili “Biz medenice çalışmaya devam edeceğiz. Benim ilk günkü düşüncem aynı” dedi