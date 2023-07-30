Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor
Geçtiğimiz ay basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünya evine giren Eda Ece'nin balayı devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'taki görüntülenen çiftin romantik anları objektiflere yansıdı
Giriş: 30.07.2023 - 09:36
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 21 Haziran'da 4 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da görüntülendi.
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Öğle saatlerinde el ele denize giren çift, suda romantik anlar yaşadı.
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Plajda Eda Ece'ye hayranlarının ilgi gösterdiği görüldü.