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        Haberler Magazin Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor - Magazin haberleri

        Eda Ece ile Buğrahan Tuncer balayına devam ediyor

        Geçtiğimiz ay basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünya evine giren Eda Ece'nin balayı devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'taki görüntülenen çiftin romantik anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 09:36
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        Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 21 Haziran'da 4 yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da görüntülendi.

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        Öğle saatlerinde el ele denize giren çift, suda romantik anlar yaşadı.

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        Plajda Eda Ece'ye hayranlarının ilgi gösterdiği görüldü.

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        Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Beşiktaş'taki bir otelde evlenmiş ve çiftin düğününe sanat ile spor dünyasından pek çok isim katılmıştı.

        #Buğrahan Tuncer
        #eda ece
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