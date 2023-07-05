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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında

Dünyaevine girmelerinin ardından Bodrum'da tatil yapan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, veterinerden çıkarken görüntülendi

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  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikâh masasına oturmuştu.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çift, balayında görüntülendi. Soluğu Bodrum'da alan ikili, Yalıkavak'taki bir veterinerden çıkarken objektiflere yansıdı. Ece ile Tuncer, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    "BİRAZ MORALİM BOZUK"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eda Ece, "Balayımız çok güzel geçiyor. Düğünümüz de çok keyifli geçmişti ama biraz moralim bozuk. Köpeğim yaşlı olduğu için biraz oksijene ihtiyacı vardı, o yüzden bugün burada kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    "HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

    Ece, bir muhabirin, "Yakın arkadaşınız Şevval Sam da aradığı aşkı buldu" sözlerinin üzerine, "Hepimiz çok mutluyuz. Onun da güzel bir ilişkisi var. Mutlu olsunlar" şeklinde konuştu.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

    Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yapmıştı.

    Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli olmuştu.

    Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katılmıştı.
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Furkan Korkmaz - İrem Sak
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Gupse Özay - Barış Arduç
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Nesrin Cavadzade
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Nilperi Şahinkaya
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Hande Erçel - Hakan Sabancı - Caner Yıldırım - Gamze Erçel
  • Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Bodrum'da balayında - Magazin haberleri

    Danla Bilic - Cemal Can Canseven

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