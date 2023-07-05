"BİRAZ MORALİM BOZUK"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eda Ece, "Balayımız çok güzel geçiyor. Düğünümüz de çok keyifli geçmişti ama biraz moralim bozuk. Köpeğim yaşlı olduğu için biraz oksijene ihtiyacı vardı, o yüzden bugün burada kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.