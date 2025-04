Sarı-lacivertli renkler bana babadan miras... Uzun zaman Fenerbahçe ile edebiyat ilişkisi üzerine yayımlanmış literatürü toplamaya çalıştım. Çoğu kez uygun bir konjonktür kollayıp, konuyla ilgili bir haber yapmaya niyetlendim. İyi ki de yapmamışım. Akademisyen-yazar Sıddık Akbayır'ın sosyal medyadan 'Edebiyattaki Fenerbahçe' çalışmasından haberdâr olunca kelimenin tam anlamıyla havlu attım. 'Mükemmel iyinin düşmanıdır' diye boşa söylememişler. Sıddık Hoca ile yeni çıkan kitabıyla ilgili olarak uzun soluklu bir söyleşi yaptık. Akbayır sorularımızın bir bölümünü görüntülü yanıtladı. Video çekimini belli bir süreyle sınırlı tuttuğumuz için arta kalan sorularımın yanıtlarını ise yazıya döktüm. Söyleşi her ne kadar 'Fenerbahçe odaklı' olsa da hak gözetirlik adına diğer büyük kulüplerimize gönül vermiş şâir ve yazarlarımızı da anmaya özen gösterdik.

Edebiyatın Fenerbahçe'si - Tribünleri Tek Başına Dolduracak Kadar Fenerli On Bir Kalem, Eflatun Kitapları arasından okurla buluştu

"SÖZ: FENERBAHÇE-MÜZİK: TÜRKİYE"

Bir takım üst üste birkaç yıl şampiyon olabilir. Ancak sanatta şampiyon olabilmek sadece bir takıma nasip olabilir. O takım da Fenerbahçe’dir. Fenerbahçe bir şarkıysa o şarkının yer aldığı albümün kapağına “Söz: Fenerbahçe Müzik: Türkiye” yazmak mümkündür.

ŞAİRLER LİGİ'NDE MUHTEMEL 11'LER

Kitabınızın odağı Fenerbahçe'ye gönül vermiş şâirler-yazarlar… Hilmi Yavuz, Attilâ İlhan, Asaf Hâlet Çelebi, Haldun Taner, Enis Batur, Ülkü Tamer, Ferhan Şensoy, Metin Üstündağ, Ahmet Altan, Engin Ardıç ve Ahmet Ümit gibi isimlerin Galatasaray'a; Abdullah Ziya Kozanoğlu, Yusuf Atılgan, Kemal Özer, Yılmaz Erdoğan, Haşmet Babaoğlu, Birhan Keskin, Tarık Tufan, Burak Aksak, Eşber Yağmurdereli, Behiç Pek ve Vedat Özdemiroğlu gibi isimlerin Beşiktaş'a; Hüseyin Alemdar, Sunay Akın, Yaşar Miraç, Ahmet Özer, Öner Ciravoğlu, Nihat Genç, Serap Aslı Araklı, Ercan Yılmaz, Yaşar Bedri Özdemir, Hüseyin Haydar ve Selahattin Yusuf gibi isimlerin Trabzonspor'a gönül vermiş şairler ve yazarlar olduğu biliniyor. Bu çerçevede de benzer çalışmalar yapılır değil mi?

REKLAM

"DİĞER TAKIMLAR İÇİN ÖRNEK OLABİLİR"

Biriken malzeme, dergi-gazete yazılarım Fenerbahçe üzerineydi. Elbette diğer takımlarımızın da sanat edebiyat dünyasında çok değerli taraftar kitlesi var. Yedeksiz edebiyat aşkıyla masaldan öyküye pas atan, romandan şiire orta kesen, şiirden senaryoya şut çıkaran, kendi galibiyet sevincine, mağlûp olanın hüznünü kuşanmayı da bilen, öz hayatının hem forveti hem teknik adamı hem taraftarı olan on bir isim her takımdan mutlaka çıkar. Belki bu çalışma, diğer takımlar için de iyi bir örnek olabilir. Bir de tuttuğu takımı dört büyüklere hiçbir zaman tercih etmeyenler var. Sözgelimi, Haydar Ergülen, Tuna Kiremitçi her zaman Eskişehirspor; Ahmet Erhan, Ali Yağan her durumda Adana Demirspor, der...