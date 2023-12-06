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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Arar'dan TÜ'ye ziyaret

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:01
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Arar'dan TÜ'ye ziyaret
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette 27-28 Aralık tarihlerinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğine düzenlenecek olan Trakya Kariyer Fuarı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Trakya Kariyer Fuarı'na ikinci kez ev sahipliğini yapacaklarını ve Türkiye'nin önde gelen firmalarını ağırlayacaklarını belirtti.

        Kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgulayan Tabakoğlu, Arar’a Trakya Üniversitesi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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