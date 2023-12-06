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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:17
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri denetimleri esnasında durumundan şüphelendiği E.T, Y.Ö. ve T.T'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 4 gram uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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