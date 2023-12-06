Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

Edirne'de, 17 yıl 44 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

Şüphelinin 17 yıl 44 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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