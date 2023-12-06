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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı

        Edirne'de, 17 yıl 44 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:09
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan hükümlü yakalandı
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        Edirne'de, 17 yıl 44 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında aranması olan şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

        Şüphelinin 17 yıl 44 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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