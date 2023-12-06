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        Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı

        Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:57 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:57
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        Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı
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        Edirne'de polis memuruna yumruk atan tır sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları denetimlerde ters yönden seyreden M.G'nin kullandığı 34 DOH 997 plakalı tırı durdurmak istedi.

        Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla bir süre kaçtıktan sonra Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü girişinde yakalandı.

        Aracından inen sürücü M.G, görevli polis memuru E.Ş'ye yumruk attı.

        Gözlükleri kırılan ve yüzünden yaralanan E.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tır sürücüsü M.G. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen sürücü M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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