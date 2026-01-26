Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcu giriş ve çıkış yaptı

        Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, geçen yıl Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcunun giriş ve çıkış yaptığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcu giriş ve çıkış yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, geçen yıl Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcunun giriş ve çıkış yaptığını belirtti.

        Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

        Törende konuşan Topçu, dünyada ticaret hacminin artmaya devam ettiğini söyledi. Gümrüklerde çağdaş normlara uygun şekilde gelişen teknolojiyle eş zamanlı işlemler yürüttüklerini belirten Topçu, "Bölge müdürlüğümüz ve bağlantılarında insan kaynağı ile teknolojik imkanlarımızı geliştirerek mümkün olan en güvenli ve en hızlı seviyede hizmet sunabilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.

        Avrupa'ya açılan sınır kapılarının Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün görev alanında bulunduğunu ifade eden Topçu, Kapıkule Sınır Kapısı’nın işlem hacmi açısından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük sınır kapısı olduğunu dile getirdi.

        Topçu, 2025 yılı verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Bölge müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerde 2025 yılında toplam 5 milyon 603 bin 616 araç ile 15 milyon 395 bin 535 yolcunun giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Yine toplam 725 olayda uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması yapıldı. Gümrük kapılarında önceki yıla göre olay bazında yüzde 18, değer bazında ise yaklaşık yüzde 91 artış yaşandı. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gümrük kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelemizi yüksek azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

        Topçu, gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.

        Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Yapıcı, törende yaptığı konuşmada, bu yılın temasının "Gümrük, teyakkuz ve kararlılıkla toplumu korur" olduğunu söyledi.

        Geçen yıl başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Yapıcı, bu yıl da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti
        Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Meriç ve Tunca'daki yükseliş çiftçiye umut oldu
        Meriç ve Tunca'daki yükseliş çiftçiye umut oldu
        Otomobil refüje çıktı: Kaza anı kamerada
        Otomobil refüje çıktı: Kaza anı kamerada